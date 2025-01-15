Сестра Яниса Тиммы раскрыла, зачем на самом деле Анна Седокова связалась с банком в США

Сестра баскетболиста Яниса Тиммы Лельде рассказала о звонке певицы Анны Седоковой в банк в США по поводу счетов экс-мужа. Многие предполагали, что артистка хотела завладеть деньгами спортсмена. Но, как оказалось, она закрывала его долги.

По словам Лельде, Анна связалась с ней и пояснила, что хотела объединить свою кредитную карту с картой Яниса. Вокалистка прислала ей фото, которым подтвердила, что Тимма задолжал банку около 10 900 долларов, а это свыше миллиона рублей.

«Я видела скриншот, на котором видно, что Анна перевела моему брату 10 000 долларов в ноябре, 295 000 рублей — в декабре», - пояснила сестра баскетболиста.

Лельде подтвердила, что у ее брата были проблемами с финансами. А Седокова продолжала помогать ему, несмотря на то, что они уже были в процессе развода.

«Могу сказать, что сейчас много вопросов об обстоятельствах его смерти, и эксперты делают все возможное, чтобы понять, что на самом деле произошло в последний день жизни моего брата», - отметила девушка.

Ранее появилась информация, что Анна Седокова тайно улетела из России.