«Заботится обо мне, как никто!»: Макеева рассказала о невероятном поступке мужа

Российская актриса и певица Анастасия Макеева вспомнила о невероятном поступке супруга Романа Малькова. Об этом пишет aif.ru.

По словам артистки, однажды она с мужем праздновала день рождения за Полярным кругом.

«Так муж заботится обо мне, как никто! И даже совершает порой невероятные поступки! Представьте себе: больше 100 км от Мурманска, Титовка. Дальше — только на снегоходах, по горам и сопкам. По-другому не добраться. А там — всего пять домиков. Связь только спутниковая», — поделилась Макеева.

Актриса уточнила, что, во время пребывания в Заполярье, супруг подарил ей полевые цветы, которые специально доставили вертолетом. Знаменитость назвала поступок мужа «подвигом».

Кроме того, артистка призналась, что каждое утро Мальков приносит ей кофе в постель. В частности, если на завтраке в гостинице напиток не устраивает Макееву, то супруг встает пораньше и идет в ближайшую кофейню.

«Так что, Рома — и есть главный секрет моей красоты и хорошего самочувствия», — заключила она.

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