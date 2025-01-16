Заболевший актер Евгений Цыганов появился на премьере в медицинской маске

Актер Евгений Цыганов появился на светской премьере в Москве в медицинской маске. Он сыграл главную роль в сериале «Минута тишины» и не мог пропустить мероприятие.

Появление Цыганова запечатлел Telegram-канал «Звездная пыль». По его информации, актер заболел и чтобы не заразить других, пришел в маске.

Актер старался соблюдать дистанцию. На опубликованных кадрах видно, что он на расстоянии общался с главой Первого канала Константином Эрнстом и бизнесменом Михаилом Потаниным. Эрнст пришел на премьеру с супругой Софьей.

Премьера проходит в кинотеатре «Пионер». 16 января там должны представить первые две серии. На Первом канале картину начнут показывать с понедельника.

Ранее сайт «Страсти» разбирался со свахой Анной Осиповой, почему Цыганов выбрал актрису Юлию Снигирь. Она отметила, что мужчина болезненно заканчивал отношения с бывшей супругой перед уходом и пытался спасти брак. Эксперт уверена, что Снигирь умеет принимать любые смены настроения актера и выстраивать гармоничные отношения.