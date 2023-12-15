Заболевшая пневмонией Лера Кудрявцева рассказала о своем состоянии после выписки из больницы

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о том, как себя чувствует после выписки из больницы. Сейчас она проходит лечение дома и, как выяснилось, соблюдает постельный режим. Артистка призналась, что во время болезни спит целыми днями.

В личном Telegram-канале Лера поделилась, что дает своему организму полноценный отдых. Также она подчеркнула, что многие ее знакомые сильно заболели и тоже «слегли». Из-за этого она назвала декабрь «веселым».

«Сплю как сурок целыми днями. Организм в шоке, типа, а что так можно было?» - рассказала Кудрявцева.

Напомним, что телеведущей стало плохо во время полета, когда она направлялась в Минск на «Песню года». После приземления ее госпитализировали, и уже в больнице врачи выявили у нее пневмонию. На церемонию Лера в итоге не попала и предпочла остаться в клинике. Там ей помогли немного восстановиться, после чего она выписалась и уехала обратно в Россию. Сейчас она проходит лечение дома.

Ранее появилась информация, что звезду сериала «Закрытая школа» Александра Никитина госпитализирован в Москве.