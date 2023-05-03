«Заболевание не лечится»: внучка Стриженовой оказалась на грани смерти

Еще в 2008 году актриса Любовь Стриженова ушла со сцены и избрала путь веры. Ее решение не было спонтанным, и она долго к этому шла. Сейчас она является матушкой Иудифьей, живет в Киево-Николаевском Новодевичьем монастыре и совершенно не жалеет о том, что оставила прошлую жизнь.

15 лет назад, когда Любовь только задумалась о том, чтобы стать монахиней, ее поддержала дочь Елена. Остальная же семья не была слишком религиозной. Дедушка Стриженовой так и вовсе являлся офицером и идейным коммунистом, которого один вид икон повергал в шок.

В последние годы духовного пути стала придерживаться вслед за матерью и сама Елена. К воцерковлению она пришла в страшный период своей жизни, когда врачи поставили ее дочери диагноз – гломерулонефрит. Этот недуг является хроническим и не подвергается лечению, именно поэтому женщина была буквально в отчаянии, так как могла потерять своего ребенка.

«У меня было хроническое заболевание, которое в принципе не лечится. Мама поняла, что либо будет молиться, либо меня потеряет. Выбрала молитву: брала акафист великомученику Пантелеимону, не понимала вообще ничего, но знала, что должна читать. По милости Божией произошло чудо - болезнь отступила», - рассказала внучка Стриженовой.

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