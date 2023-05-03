46-летний фигурист Роман Костомаров не поедет в Германию на реабилитацию. Об этом сообщили два источника в его окружении.

Комментируя информацию о том, что спортсмен отправится на протезирование в немецкую клинику, собеседники сказали: «Рому не повезут в Германию ни при каких обстоятельствах».

Они назвали «слухами» распространившуюся информацию и добавили, что «реабилитация будет целиком проходить в России». Примерные сроки начала протезирования известны: «процесс начнется только через несколько недель», заявили источники изданию «Советский спорт».

Фигурист попал в больницу в начале января. При госпитализации у него выявили бактерию, которая указывала, что течение болезни будет тяжелым.

За несколько месяцев, проведенных в больнице, спортсмену ампутировали ноги по колено, а также кисть одной руки и пальцы на другой.

В конце апреля мы писали, что Костомаров стал чувствовать себя лучше, но только физически. Состояние спортсмена оценивалось как стабильное, показатели вошли в норму. Костомаров принялся за восстановительные упражнения. Однако врачи продолжают слушать причитания спортсмена, который устал от больницы.