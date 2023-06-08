«Заболела раком»: 40-летняя Юлия Проскурякова сделала страшное заявление

40-летняя певица и жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова вышла на связь с поклонниками и ответила на их вопросы. Один из них касался посещения солярия, и тут артистка сделала неожиданное заявление.

На вопрос о том, как она относится к использованию таких устройств для получения загара, Проскурякова ответила: «Плохо. Одна моя знакомая заболела раком кожи после многократного посещения солярия».

Певица добавила, что случай с ее знакомой не единственный и из-за возможного развития онкологии для нее солярий категорически не подходит.

У Проскуряковой также поинтересовались об отношениях с Николаевым и кризисах в браке. Певица заявила, что «особых кризисов» в их союзе «никогда не было». «Вообще у нас прекрасные отношения», - заключила исполнительница.

Ранее мы писали, что Проскурякову раскритиковали за лишний вес и платье не по размеру. Певица презентовала ролик «Держи мое сердце», в котором предстала в светлом длинном платье.

Оно подчеркивало фигуру артистки: кто-то писал, что наряд мал в груди, кто-то отмечал неудачный фасон платья. В комментариях призвали певицу обратиться к профессиональным стилистам.