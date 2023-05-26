«Платье мало»: жена Игоря Николаева сильно располнела после разговоров о разводе
Жену Игоря Николаева Юлию Проскурякову высмеяли за лишний вес и платье не по размеру.
Фото: Starface.ru
Композитор Игорь Николаев уже 12 лет счастлив в браке с Юлией Проскуряковой. На днях поклонники удивились, когда увидели новые кадры с 40-летней певицей. Многие помнят, как артистка выглядела в начале романа с мэтром российской сцены. Она была очень стройная. Теперь же, как пишут пользователи, Юлия набрала лишний вес.
Супруги воспитывают дочь Веронику и при этом успевают много работать. Сама Проскурякова тоже занята творчеством, она выпустила новую песню и клип. Женщина презентовала ролик на трек «Держи мое сердце». На кадрах жена композитора позировала в светлом длинном платье, которое подчеркнуло ее округлую фигуру.
Подписчики раскритиковали женщину и отметили, что такой фасон платья ей совершенно не идет.
«Сытная какая», «Как можно так безвкусно одеваться?», «Платье мало в груди», «Юлечка, вы красотка, но платье... сожгите его», «Стилем пусть займется профессионал», – пишут в комментариях.
Юлия не стала отвечать на возмущения пользователей Сети. Она старается держаться в тени и не обращает внимание на недоброжелателей. Вокруг звездной семьи ходит множество слухов, а хейтеры давно «разводят» Проскурякову с Николаевым. Но пара опровергает домыслы и доказывает, что счастлива вместе.
Ранее мы писали о том, как Игоря Николаева раскритиковали за поведение в день похорон мужа Дианы Гурцкой.