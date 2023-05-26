НАШ ШОУБИЗ
12:21, 26 мая 2023
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«Платье мало»: жена Игоря Николаева сильно располнела после разговоров о разводе

Жену Игоря Николаева Юлию Проскурякову высмеяли за лишний вес и платье не по размеру.

«Платье мало»: жена Игоря Николаева сильно располнела после разговоров о разводе

Фото: Starface.ru

Композитор Игорь Николаев уже 12 лет счастлив в браке с Юлией Проскуряковой. На днях поклонники удивились, когда увидели новые кадры с 40-летней певицей. Многие помнят, как артистка выглядела в начале романа с мэтром российской сцены. Она была очень стройная. Теперь же, как пишут пользователи, Юлия набрала лишний вес.

Супруги воспитывают дочь Веронику и при этом успевают много работать. Сама Проскурякова тоже занята творчеством, она выпустила новую песню и клип. Женщина презентовала ролик на трек «Держи мое сердце». На кадрах жена композитора позировала в светлом длинном платье, которое подчеркнуло ее округлую фигуру.

Подписчики раскритиковали женщину и отметили, что такой фасон платья ей совершенно не идет.

«Платье мало»: жена Игоря Николаева сильно располнела после разговоров о разводе

Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Сытная какая», «Как можно так безвкусно одеваться?», «Платье мало в груди», «Юлечка, вы красотка, но платье... сожгите его», «Стилем пусть займется профессионал», – пишут в комментариях.

Юлия не стала отвечать на возмущения пользователей Сети. Она старается держаться в тени и не обращает внимание на недоброжелателей. Вокруг звездной семьи ходит множество слухов, а хейтеры давно «разводят» Проскурякову с Николаевым. Но пара опровергает домыслы и доказывает, что счастлива вместе.

Ранее мы писали о том, как Игоря Николаева раскритиковали за поведение в день похорон мужа Дианы Гурцкой.

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