«Забочусь о нем как о ребенке»: 29-летняя невеста Краско высказалась о скорой свадьбе с актером

Молодая невеста актера Ивана Краско рассказала о чувствах к жениху. Выяснилось, что она относится к нему как к ребенку. Дарья Пашкова ухаживает за советской звездой, и от этого у нее просыпается материнский инстинкт.

29-летняя сиделка в жизни Ивана Ивановича появилась несколько лет назад. Тогда многие стали говорить о романе 93-летнего артиста с Дарьей, однако она все отрицала, заявляя даже о наличие бойфренда. А буквально в конце прошлого года Краско выступил с неожиданным объявлением – они с помощницей решили пожениться.

Известно, что Иван Иванович души не чает в молодой невесте, чего нельзя сказать о ней. Пашкова в ЗАГС не спешит, так как не разделяет чувств пожилого актера.

«Естественно, мы сблизились с ним, находясь в четыре стенах. Забочусь о нем как о ребенке. У меня детей нет, поэтому начинает развиваться материнский инстинкт, когда ухаживаю за ним», - поделилась Дарья в эфире в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ.

Напомним, что Иван Краско уже был женат на женщине гораздо моложе него. Последняя его супруга была младше на 60 лет. Пара прожила в браке около трех лет, после чего артист развелся и встретил Дарью.

Ранее директор Ивана Краско рассказал о его состоянии в 93 года.