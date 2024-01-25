«Сердце постоянно дает сбой»: директор Ивана Краско рассказал о состоянии 93-летнего актера

93-летнему актеру Ивану Краско установили кардиостимулятор. Об этом рассказал директор народного артиста Вячеслав Смородинов.

«Врач сказали, что это лучший исход, потому что сердце постоянно дает сбой. Кардиостимулятор помогает стабильно качать кровь», - сообщил Смородинов сайту Teleprogramma.pro.

С Краско постоянно находится его помощница Дарья: она может вызвать врача, приготовить, убрать. Директор артиста считает, что девушка стала для актера «большой удачей», тем более, что помогает она безвозмездно, говорит Смородинов.

Краско продолжает думать о сцене, но все зависит от здоровья.

«У него девиз - умереть на сцене», - сказал Смородинов и назвал Краско «патриотом театра».

Ранее сообщалось, что Краско решил жениться на 29-летней сиделке и дать ей свою фамилию.