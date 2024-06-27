«Забочусь и оберегаю»: Ольга Бузова показала архивные фото с сестрой, с которой не общалась несколько лет

Поющая телеведущая опубликовала в личном блоге архивные фото с сестрой Анной. Так она решила поздравить ее с днем рождения. Ей исполнилось 36 лет.

В Telegram-канале экс-звезда «Дома-2» нежно обратилась к сестре и призналась, что любит ее «бесконечно». К посту Ольга прикрепила несколько снимков, сделанных еще в их детстве, а также кадр, где они уже взрослые.

«С самого твоего рождения держу тебя за руку, забочусь и оберегаю. Лапа моя, с днем рождения. Будь счастлива каждый день», - написала Бузова-старшая.