«Забочусь и оберегаю»: Ольга Бузова показала архивные фото с сестрой, с которой не общалась несколько лет
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Поющая телеведущая опубликовала в личном блоге архивные фото с сестрой Анной. Так она решила поздравить ее с днем рождения. Ей исполнилось 36 лет.
В Telegram-канале экс-звезда «Дома-2» нежно обратилась к сестре и призналась, что любит ее «бесконечно». К посту Ольга прикрепила несколько снимков, сделанных еще в их детстве, а также кадр, где они уже взрослые.
«С самого твоего рождения держу тебя за руку, забочусь и оберегаю. Лапа моя, с днем рождения. Будь счастлива каждый день», - написала Бузова-старшая.
Напомним, что несколько лет назад сестры были в ссоре и практически не общались. Когда Ольга только стала популярной, она поддерживала связь с Анной и называла ее своей самой лучшей подругой. Девушки даже вместе ходили на светские мероприятия, посещали съемки шоу.
Отношения сестер испортились после того, как Бузова-младшая приобрела квартиру. Ольга сделала заявление, что именно благодаря ей стала возможна эта покупка. Это разозлило Анну, так как она посчитала, что телеведущая намекнула на ее финансовые проблемы. Помириться они не могли около двух лет.
Ранее Ольга Бузова ответила на вопрос, кто лучше целуется – Тимур Батрутдинов или Дава.