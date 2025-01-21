«Заблокировали везде»: отец Тиммы рассказал, почему сын и Седокова перестали с ним общаться

Смерть Яниса Тиммы до сих пор активно обсуждают в Сети. По поводу случившегося высказывались звезды и родственники латвийского баскетболиста. На его бывшую жену Анну Седокову обрушились с хейтом: многие считают, что именно она довела экс-супруга до суицида. Отец спортсмена Райтис Тимма вспомнил, как певица запретила Янису общаться с родными.

Тимма-старший рассказал, что отношения Яниса с родными испортились после одного случая. До 2021 года баскетболист хорошо общался с отцом. Но однажды он оставил у Райтиса собаку Мамбу, и она попала в лесу под машину. Экс-супруги посчитали, что отец Тиммы виноват в случившемся и оборвали с ним связь.

«И буквально из-за собаки в тот день все связи закончились у меня. Они меня там заблокировали почти везде», — приводит слова Райтиса Тиммы РЕН ТВ.

Отец спортсмена надеялся, что когда-нибудь все поменяется, но этого не произошло. Райтис уверен: в этом виновата Анна, поскольку у нее и со своей семьей не сложились отношения. Звезда хотела, чтобы и у Яниса не было в окружении родных, считает Тимма-старший.

Напомним, муж экс-солистки "ВИА Гра" покончил с собой 17 декабря, а 16 декабря певица отмечала день рождения. Друзья спортсмена предположили, что суицид Тиммы могли подстроить, но правоохранители отрицают версию об убийстве.