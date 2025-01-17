«Ни у следователей, ни у оперативников нет сомнений»: криминалист Михаил Игнатов заявил, что Яниса Тимму не убивали

Баскетболиста Яниса Тимму не убивали – у правоохранителей нет сомнений, что имело место самоубийство. Об этом сайту «Страсти» сообщил криминалист Михаил Игнатов.

Следственное управление по Центральному административному округу города Москвы продолжает процессуальную проверку в связи со смертью баскетболиста Яниса Тиммы. Решение по ее итогам не принято, нужны результаты экспертиз.

«Проводится процессуальная проверка по факту смерти Яниса Тиммы. Отрабатываются все версии. Окончательное решение еще не принято и зависит от результатов экспертиз. Они делаются достаточно долго. Будет проведена в том числе лингвистическая экспертиза по нескольким найденным сообщениям в гаджете Тиммы.

Я знаю, что ни у следователей, ни у оперативников нет сомнений, что это было самоубийство. Причины суицида неизвестны, следователи изучают связи и контакты Тиммы, опрашивают людей. Следов убийства нет. Следов борьбы тоже нет. Соседи в подъезде не слышали шума и следов борьбы.

Единственное, я могу допустить, что возможно возбуждение уголовного дела по статье о доведении до самоубийства. Но это зависит от итогов лингвистической экспертизы», - рассказал Игнатов.

Напомним, Тимма скончался в ночь с 16 на 17 декабря в Москве. Ему было 32 года. Тело спортсмена нашли в хостеле.

27 декабря с Тиммой простились в здании крематория в Риге. Со дня смерти прошел месяц, но баскетболиста до сих пор не похоронили. Отец Яниса Райтис Тимма рассказал, что семья не может оформить свидетельство о смерти. Развеивать прах спортсмена родные не собираются.