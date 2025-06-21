«Забираю у них деньги»: Катя Лель принялась спасать азартных людей

Катя Лель принялась спасать азартных людей. Подробности приводит Пятый канал.

В Москве состоялась вечеринка, которую организовал рэпер Тимати. Одним из приглашенных гостей оказалась Лель.

Она призналась, что является алреналиновым человеком, способным пойти на любые риски и эксперименты. При этом она уточнила, что выступает против азарта. Кроме того, она помогает своим близким людям с тем, чтобы те не уподоблялись своей зависимости.

Катя старается спасти людей, забирая их деньги.

«Я очень адреналиновый, но не азартный человек. Спасаю от азарта других — забираю у них деньги. Потом, конечно, возвращаю», — сказала Катя Лель в беседе с изданием.

Также она уточнила, что любой экстрим должен быть в меру. Если речь идет о машинах, то нельзя привышать определенную скорость, чтобы это не угрожало жизни. Нужно думать о своих действиях и осознавать их рамки, через которые нельзя переступить.

Ранее мы писали о том, что Катя Лель рассказала о поисках пропавшего 43 дня назад экс-мужа.

Также сообщается, что Катя Лель раскрыла правду об отношениях Лепса с 19-летней Авророй Кибой.