«Родственники были недавно, уехали из Франции»: Катя Лель рассказала о поисках пропавшего 43 дня назад экс-мужа

Певица Катя Лель сообщила, что родственники ее пропавшего во Франции бывшего мужа Игоря Кузнецова уехали из страны, не получив информации. Никаких вестей о нем до сих пор нет.

Подробностями Лель поделилась на премьере циркового шоу «Сны Пушкина».

«Вообще никаких предположений. Никаких», - сказала Лель.

По словам певицы, Кузнецов пропал 43 дня назад. Артистка остается на связи с родными Игоря, все очень волнуются.

«Его родственники были недавно, они уехали из Франции. Получается, приехали и ничего, никаких новостей не получили», - отметила Лель. Ее слова приводит издание «Абзац».

Напомним, отец дочери Кати Лель пропал в апреле. Источники сообщали, что Кузнецов мог утонуть в Ницце.