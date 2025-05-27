Опубликовано 27 мая 2025, 20:421 мин.
«Родственники были недавно, уехали из Франции»: Катя Лель рассказала о поисках пропавшего 43 дня назад экс-мужа
Катя Лель заявила, что родственники экс-мужа уехали из Франции без новостей о нем.
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Певица Катя Лель сообщила, что родственники ее пропавшего во Франции бывшего мужа Игоря Кузнецова уехали из страны, не получив информации. Никаких вестей о нем до сих пор нет.
Подробностями Лель поделилась на премьере циркового шоу «Сны Пушкина».
«Вообще никаких предположений. Никаких», - сказала Лель.
По словам певицы, Кузнецов пропал 43 дня назад. Артистка остается на связи с родными Игоря, все очень волнуются.
«Его родственники были недавно, они уехали из Франции. Получается, приехали и ничего, никаких новостей не получили», - отметила Лель. Ее слова приводит издание «Абзац».
Напомним, отец дочери Кати Лель пропал в апреле. Источники сообщали, что Кузнецов мог утонуть в Ницце.