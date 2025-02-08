«Забирает все внимание»: 15-летняя дочь Юлии Пересильд высказалась о номинации Борисова на «Оскар»

15-летняя дочь Юлии Пересильд оценила шансы Юры Борисова на получение «Оскара».

На премьере фильма «On и она» Анна Пересильд призналась, что верит в победу актеру. По словам актрисы, ему удалось талантливо вжиться в роль и забрать все внимание публики на себя, даже несмотря на то, что был не главным героем кинокартины.

По словам Анны, Борисова заслуженно номинировали на всемирно известную премию за лучшую актерскую роль второго плана в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкера. Анна сообщила, что игра Юры в кадре впечатлила ее и заставила задуматься над многими жизненными ситуациями.

«Это то кино, после которого я ушла и постоянно думала о том, как он это сделал. Как в сценах, где он, казалось бы, не главный, он забирает на себя все внимание своими взглядами, своей энергией. Не знаю, как он это делает, но он гениальный. Я считаю, что это заслуженно. Юра прекрасный», — рассказала 15-летняя актриса в беседе с изданием The Voice.

Также девушка выразила надежду на победу российского актера на американской премии.

«Я верю в него. Надеюсь, что все получится, все случится. Но даже если нет, то номинация на "Оскар" — это уже вау! Правда», — призналась Анна.

Ранее мы писали о том, что актер Юра Борисов вновь проиграл Кирану Калкину и остался без премии.