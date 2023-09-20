«Забирает много энергии»: Сергей Светлаков ответил на вопросы о болезни

После долгого перерыва Сергей Светлаков снова появится на экранах. В свежем интервью для «7Дней.ru» актер рассказал о своих планах на будущее.

Сам Светлаков утверждает, что рад вернуться на родной ТНТ. Звезда признается, что прежде всего подумал о росте доходов, благодаря чему он наконец-то сможет закрыть ипотеку. Комик добавил, что теперь как начальство, так и зрители будут проверять, все еще ли он такой же смешной, как раньше.

Также актер решил попробовать себя в роли продюсера. Несмотря на значительные успехи, Светлаков отметил, что у него пока нет звездной болезни. В юности у него были подобные мысли, но близкое окружение смогло привести его в чувство.

«Короче, я уверен, что не болен. Публичность забирает много энергии, и я стараюсь вести достаточно закрытую жизнь, которая состоит из работы и отдыха с семьей, друзьями», – резюмирует Сергей Светлаков.

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