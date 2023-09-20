Напрочь забыли о приличиях: Алексея Воробьева застали в объятиях замужней девушки

Известного певца Алексея Воробьева застали в объятиях блогерши Еленой Сажиной, у которой есть муж и две дочери. Об этом сообщает StarHit.

35-летний артист обычно не делится подробностями о личной жизни, из-за чего поклонникам приходится лишь догадываться о его романах. Некоторое время назад Воробьев разошелся с Викторией Дайненко. Пара была вместе около года, и после расставания певец не объявлял о новых отношениях.

Весной 2023-го в Сети стали распространяться слухи о романтической связи Алексея Воробьева с 19-летней участницей шоу «Маски» Дианой Анкудиновой. Так, девушка выкладывала снимки с фотосессии, которую артист организовал для нее.

Однако теперь фанаты предполагают, что Воробьев закрутил роман с замужней Еленой Сажиной, известной под псевдонимом Helen Yes. Пару засняли в один из неловких моментов: они обнимались прямо на улице. Только вот пользователей Сети немного смутила излишняя откровенность, и поклонники заподозрили подвох. По одной из версий, красотка просто участвовала в записи нового клипа певца.

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