Заберут в армию: о сыне Николая Баскова пришли тревожные новости

Сын певца Николая Баскова Бронислав через год должен будет пойти служить в израильскую армию. Мальчику исполнится 18 лет – с этого возраста все здоровые мужчины и женщины подлежат призыву на срочную службу.

По достижении 18 лет сына музыканта может ждать та же участь, что и детей певицы Аллы Пугачевой. Сейчас сыну Баскова 16 лет, в апреле ему исполнится 17-ть. Юноша не видится с отцом.

Мать Бронислава переехала с сыном в Израиль. О их положении практически ничего не известно – Шпигель ведет закрытый образ жизни.

Напомним, Басков и Шпигель поженились в 2001 году. Спустя 5 лет в браке появился сын, он носил фамилию Басков-Шпигель. Спустя два года после появления наследника пара развелась. Дружеского общения между бывшими супругами не сложилось.

Ранее сообщалось, что Басков оплатил похороны матери блогера Натальи Гасанхановой. Сам артист никогда не упоминал тот случай.