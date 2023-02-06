«Не стало мамы»: Николай Басков потратил на похороны огромную сумму

Певец Николай Басков постоянно появляется на телеэкране и концертах, где любит шутить над публикой и исполнять веселые песни. На самом деле артист очень серьезный человек, который привык оставлять переживания глубоко внутри. Мужчина даже не рассказал о траурном моменте из жизни.

Оказалось, что он очень помог своей подруге, блогеру Наталье Гасанхановой, когда у нее умерла мама. Девушка рассказала об этом в интервью Алене Жигаловой. Басков никогда не упоминал про этот случай.

«Басков — человек, которому я буду благодарна всю свою жизнь, никогда про него ни одного плохого слова не скажу. Потому что, когда в моей жизни случилось самое знаковое событие — не стало мамы, Коля оплатил похороны», — поделилась Наталья в беседе с журналисткой.

Девушка отметила, что певец поддержал ее не только материально, но и морально. Николай – настоящий друг и хороший человек.

Ранее мы писали о том, как музыкант публично признался в чувствах к знаменитой блондинке. Он показал свою фаворитку на дорожке модной премии. Басков увидел свою музу и стал осыпать ее комплиментами, а потом поцеловал. Все это попало на видео.