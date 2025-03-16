Забеременевшую при помощи ЭКО Светлану Пермякову из роддома встречал Охлобыстин

Актриса Светлана Пермякова впервые стала матерью в 40 лет благодаря процедуре ЭКО. Отцом ребенка является 21-летний Максим Скрябин, однако из роддома звезду «Интернов» встречал коллега по сцене Иван Охлобыстин.

По словам Светланы, такое решение она приняла, чтобы избежать шумихи в СМИ и не раскрывать личность избранника.

«Тогда были съемки «Интернов», и наши еще отношения с Максимом не были настолько публичными. Всем же очень хотелось эту жареную новость – от кого родила, где же этот папа таинственный. Поэтому мы поговорили с Иваном Ивановичем Охлобыстиным. Они приехали всей семьей. Ну как бы Люба родила, и вот встречает доктор Быков», - разоткровенничалась Пермякова в эфире шоу «Основано на реальных событиях» на НТВ.

При этом за несколько месяцев до родов актриса узнала, что Скрябин влюбился в другую. Она решила не устраивать скандалов, но тяжело переживала предательство. В итоге Пермякова попала в больницу со съемочной площадки из-за угрозы выкидыша.

21 июля 2012 года Светлана Пермякова родила здоровую дочь, которую назвала Варварой. Несмотря на то, что семьи со Скрябиным не сложились, мужчина уже 15 лет работает ее директором.

В 2024 году артистка рассказала о том, что ее сердце занято новым молодым человеком. Светлана поделилась, что общалась с ним только по Сети, однако не исключала, что отношения выйдут за пределы интернета.

Ранее 53-летняя актриса Светлана Пермякова заявила, что похудела на 10 килограммов за два месяца благодаря осознанному подходу к здоровью.