«Забеременела»: Регина Тодоренко сделала важное заявление без Топалова

Телеведущая Регина Тодоренко успевает совмещать работу с воспитанием сыновей и посещением различных мероприятий. Поклонники считают, что бесконечные съемки плохо сказываются на отношениях артистки с мужем Владом Топаловым. Тем более что недавно девушка отправилась в отпуск без него. Звезда уверяет, что ей нравится вести активный образ жизни. Она даже находит время для творчества – написала собственную книгу о путешествиях.

Знаменитость не стала отвечать на слухи в прессе, а решила поделиться радостью. Она вспомнила, как создавала свою книгу сказок. Тодоренко посвятила ее путешествиям, ведь побывала в огромном количестве стран. Она снималась в популярном шоу о туризме и сама постоянно летает в отпуск. Регина рассказала, что вдохновение пришлой к ней, когда она была в «интересном положении».

«Идея создания книги мне пришла в голову, когда я забеременела первым малышом. Мне хотелось оставить ему что-то памятное», – поделилась теледива в личном микроблоге.

Тодоренко нашла хороший способ, как преподнести малышу свои истории. Она написала книгу сказок. Это очень сблизило мать и дитя.

«Идея настолько меня захватила, что я стала собирать истории, переписывать, придумывать сюжеты», — вспоминает новоиспеченная писательница.

Поклонники поддержали знаменитость и отметили, что с нетерпением ждут выхода книги. Регина сообщила, что она может появиться на прилавках уже в апреле.

Ранее мы писали о том, как Регина Тодоренко показала фото в окружении мужчин. Телеведущая в очередной раз спровоцировала слухи о разладе в отношениях с супругом.