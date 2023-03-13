«Что скажет супруг»: 32-летняя Регина Тодоренко показала фото в окружении мужчин

Регина Тодоренко и Влад Топалов считаются самой обсуждаемой парой в отечественном шоу-бизнесе. Супруги уже долгое время состоят в браке и успели стать счастливыми родителями. Несмотря на это,в прессе регулярно появляются новости о разладе в их семье. Обычно молодые люди никак не реагируют на подобные слухи, однако на этот раз телеведущая решила сделать исключение.

Так, в своей социальной сети Тодоренко показала фото в окружении известных мужчин, которое с иронией подписала: «Что скажет супруг?». К слову, многие фолловеры оценили юмор Регины поскольку по снимку хорошо заметно, что девушка посетила съемку нового сезона «Импровизации», а это — часть ее работы.

«Шикарная женщина. Дружная и счастливая команда! Муж, не бойся: Регина с головой», — высказались пользователи Сети.

Ранее Регина Тодоренко откровенно рассказала о посещении пластического хирурга. К слову, прогнозы эксперта не самые позитивные. «Все плохо», — заявил врач 32-летней знаменитости. После подобного сообщения возлюбленная Топалова приняла для себя важное решение. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой рассказывалось об инциденте, произошедшем с Юлией Михалковой прямо на театральной сцене. Выходя на поклон к публике, девушка держалась за руку со своим партнером Романом Богдановым, однако внезапно мужчина решил устроить «сюрприз» звезде «Уральских пельменей». Так, актер схватил стакан с водой, отпил от него и плюнул Михалковой прямо в лицо. О реакции знаменитости на подобный поступок читайте здесь.