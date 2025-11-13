«Забавно, что людей так триггерит»: Мария Шумакова ответила критикам Кристен Стюарт за «вечно приоткрытый рот»

Мария Шумакова встала на защиту американской коллеги Кристен Стюарт, которую часто критикуют за вечно приоткрытый рот. В своем личном блоге 36-летняя актриса заявила, что у нее с исполнительницей главной роли «Сумерек» одинаковая физиологическая особенность.

По словам Марии, они обе не специально приоткрывают рот. Это приходится делать из-за проблем с дыханием. Звезда «Сладкой жизни» также поделилась с подписчиками, что задумывается об операции, которая решила бы эти вопросы.

«Как ярый представитель людей с "вечно приоткрытым ртом" заявляю: это не иллюстрация томности, это нос не дышит. Надо собраться с духом и сделать операцию на перегородку», — написала актриса.

Она также задалась вопросом, почему кого-то вообще «триггерят» люди с такой особенностью.

«А вообще, забавно, чего это людей с закрытыми ртами так триггерят индивиды с открытыми. Как не посмотрю под фото Кристен Стюарт — только и задаются вопросом, чего она рот не закрывает? Вот такие глубокие мысли посетили меня. А вам как? Есть дело до чужих ртов?» — шутливо обратилась Шумакова к фолловерам.

