«Настроенная на запасание жира гормональная система»: чем рискует похудевшая на 30 кг Мария Шумакова
Экстремальное похудение актрисы Марии Шумаковой на 30 килограммов врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ Кристина Пришвина назвала метаболической бурей и пояснила, какие ошибки совершала артистка в начале пути.
Напомним, за время беременности актриса располнела до 80 килограммов и поэтому после родов решила вплотную заняться своей фигурой. Она призналась, что пробовала диеты и даже уколы от диабета, однако этот опыт оказался крайне неудачным. В итоге Анастасии помогли правильное питание и спорт.
Как пояснила нутрициолог, для удачного избавления от лишних килограммов нельзя голодать, иначе организм воспримет прекращение поступления энергии, как опасность, что приведет к резкому замедлению метаболизма.
«Тело учится выживать на меньшем, а это значит, что с каждым днем диеты вам нужно есть все меньше и меньше, чтобы продолжать худеть. Также происходит перераспределение расхода стратегических запасов. А теперь главный миф: при голоде в первую очередь сжигается жир. Нет. Умный организм знает: жир — это неприкосновенный запас на черный день. Сначала идут белки, то есть ваши мышцы, так как на это требуется гораздо меньше энергии, чем на расщепление молекулы жира. А потеря мышечной массы — это не только дряблые руки, но и ослабленное сердце, снижение выносливости, и, как следствие, — еще большее замедление метаболизма»
Кристина Пришвина
Нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ
Как пояснила доктор Пришвина, жировая ткань — это гигантский эндокринный орган, который производит гормоны. Один из них — это лептин, гормон сытости. Чем его меньше, тем слабее сигнал «Я сыт!» в мозг. Аппетит после диеты становится волчьим. А вот уровень грелина - гормона голода, наоборот, зашкаливает.
Также, по словам нутрициолога, секреция гормонов щитовидной железы при стрессе снижается, что еще больше тормозит обмен веществ. А вот гормон стресса, кортизол, зашкаливает и начинает запасать жир, особенно висцеральный. Он же способствует разрушению мышц и задержке жидкости.
«И что же происходит после выхода из такой диеты: замедленный метаболизм, повышенный аппетит и настроенная на максимальное запасание жира гормональная система. Это и есть знаменитый эффект йо-йо, бич всех быстрых диет. Упоминание о «популярном средстве» от актрисы это еще один негативный момент. Это могут быть и стимуляторы, которые временно подавляют аппетит. Также это могут быть блокаторы жиров. Но в результате в кишечнике неусвоенные жиры вызывают расстройство ЖКТ, «маслянистый» стул и дефицит жирорастворимых витаминов (A, D, E, K), критически важных для иммунитета, зрения и костей»
Доктор Пришвина отметила, что преображение должно быть не актом насилия над собой, а бережным, дисциплинированным подходом к своему телу, где конечная цель - это баланс и гармония здорового и красивого человека, как снаружи так и внутри.