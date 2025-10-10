«Настроенная на запасание жира гормональная система»: чем рискует похудевшая на 30 кг Мария Шумакова

Экстремальное похудение актрисы Марии Шумаковой на 30 килограммов врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ Кристина Пришвина назвала метаболической бурей и пояснила, какие ошибки совершала артистка в начале пути.

Напомним, за время беременности актриса располнела до 80 килограммов и поэтому после родов решила вплотную заняться своей фигурой. Она призналась, что пробовала диеты и даже уколы от диабета, однако этот опыт оказался крайне неудачным. В итоге Анастасии помогли правильное питание и спорт.

Как пояснила нутрициолог, для удачного избавления от лишних килограммов нельзя голодать, иначе организм воспримет прекращение поступления энергии, как опасность, что приведет к резкому замедлению метаболизма.