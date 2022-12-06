10:22, 06 декабря 2022
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За жизнь Гогена Солнцева с разбитой головой борются врачи
Шоумен и фрик-персонаж шоу-бизнеса Гоген Солнцев перепил алкогольных напитков, упал и ударился головой. Его пришлось госпитализировать в московскую больницу.
У скандалиста диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Как он себя чувствует- неизвестно.
По информации источника, Солнцев лежит в отделении токсикологии. За его жизнь борются врачи.
Ранее Солнцев рассказал о смерти двух любимых женщин и нерожденного ребенка.
Источник фото:Владимир Андреев /Starface.ru
Источник:РЕН ТВ
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: