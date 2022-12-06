За жизнь Гогена Солнцева с разбитой головой борются врачи

Шоумен и фрик-персонаж шоу-бизнеса Гоген Солнцев перепил алкогольных напитков, упал и ударился головой. Его пришлось госпитализировать в московскую больницу.

У скандалиста диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Как он себя чувствует- неизвестно.

По информации источника, Солнцев лежит в отделении токсикологии. За его жизнь борются врачи.

Ранее Солнцев рассказал о смерти двух любимых женщин и нерожденного ребенка.