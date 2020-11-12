Гоген Солнцев рассказал о смерти любимых женщин и нерожденного ребенка: «Я не знал о беременности»
Фото: Кадр программы
Гоген Солнцев (настоящее имя Илья) — один из самых ярких фрик-персонажей современного шоу-бизнеса. На ТВ он стал появляться давно, но активно о нем заговорили, когда он признался, что женился на женщине, которая старше него на 25 лет. Его супругой стала Екатерина Терешкович, мелькавшая в телевизионных программах в эпизодических ролях.
В шоу «Алена, блин!» Гоген рассказал, как познакомился с будущей женой и о романах, которые были у него до женитьбы. А также ответил на вопрос о своей сексуальной ориентации.
Несколько лет назад в прессе появлялись новости с заголовками: «девушку Гогена Солнцева убили в парке». Шоумен признался, что это было тяжелое для него время.
«Сначала убили Вику, потом убили Галю», — с грустным лицом сообщил он о потере любимых женщин. «С Викой мы встречались в молодости. Ее сбила машина. И только много времени спустя я узнал, что она была беременна от меня», — добавил он.
В трудное время рядом с ним была подруга погибшей Виктории Галина. «Мы вместе организовывали похороны. Она была мне опорой. Общались и после погребения Вики. И однажды на даче у нас произошла интимная близость. При этом не было очень неудобно перед Викой. Мне казалось, что она смотрит на меня. А она была очень ревнивая. Но жизнь продолжалась, а мне было совсем лет нет ничего», — добавил Солнцев.
Фото: Кадр программы
Его роман с Галиной длился около 10 лет, и дело шло к свадьбе. Но и ее Гоген потерял. «Ее убили в Битцевском парке. Но не тот маньяк, это произошло уже позже. Было много ножевых ранений», — вспомнил герой ток-шоу.
«Тогда мне хотелось и залить горе и не только. Рядом оказалась Катя, я тога ее уже знал. Она в эти трудные дни помогала мне по дому: готовила, убирала», — продолжил он рассказ. После общение Солнцева и Терешкович стало более тесным. «Однажды мы выпили и все произошло, как это обычно бывает», — отметил Гоген.
В 2018 году Гоген и Екатерина поженились.
«Ты рассказываешь мне о многочисленных романах с девушками, а в прессе пишут о том, что у тебя нетрадиционная сексуальная ориентация. Так чему верить?», — спросила Алена Жигалова.
«Это странно, но моя аудитория — это пожилые люди и люди с нетрадиционной ориентацией, среднего звена нет. Я часто выступал в клубах для таких людей. У меня много друзей среди них. Но ни я, ни они не лезем друг другу в постель, это взаимное уважение, — ответил Гоген Солнцев. — Эпатаж может быть каким угодно, чтобы привлечь к себе внимание».
Фото: Instagram Гогена Солнцева
Видео: «Алена, блин!»
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