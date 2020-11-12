Гоген Солнцев рассказал о смерти любимых женщин и нерожденного ребенка: «Я не знал о беременности»

Гоген Солнцев (настоящее имя Илья) — один из самых ярких фрик-персонажей современного шоу-бизнеса. На ТВ он стал появляться давно, но активно о нем заговорили, когда он признался, что женился на женщине, которая старше него на 25 лет. Его супругой стала Екатерина Терешкович, мелькавшая в телевизионных программах в эпизодических ролях.

В шоу «Алена, блин!» Гоген рассказал, как познакомился с будущей женой и о романах, которые были у него до женитьбы. А также ответил на вопрос о своей сексуальной ориентации.

Несколько лет назад в прессе появлялись новости с заголовками: «девушку Гогена Солнцева убили в парке». Шоумен признался, что это было тяжелое для него время.

«Сначала убили Вику, потом убили Галю», — с грустным лицом сообщил он о потере любимых женщин. «С Викой мы встречались в молодости. Ее сбила машина. И только много времени спустя я узнал, что она была беременна от меня», — добавил он.

В трудное время рядом с ним была подруга погибшей Виктории Галина. «Мы вместе организовывали похороны. Она была мне опорой. Общались и после погребения Вики. И однажды на даче у нас произошла интимная близость. При этом не было очень неудобно перед Викой. Мне казалось, что она смотрит на меня. А она была очень ревнивая. Но жизнь продолжалась, а мне было совсем лет нет ничего», — добавил Солнцев.