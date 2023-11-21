«За здоровый образ жизни матери»: дети Прилучного выбросили электронные сигареты Муцениеце в мусор

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что отказалась от электронных сигарет. В этом ей помогли дети от Павла Прилучного – сын Тимофей и дочь Мия. Звезда поделилась роликом, на котором наследники выбрасывают электронные сигареты в мусор.

Знаменитость призналась поклонникам, что пытается избавиться от зависимости. Она снова решила завязать с электронными сигаретами и дала себе слово. Чтобы точно быть уверенной в своем решении, Агата привлекла к этому детей, которые своими руками выбросили мамины электронные сигареты.

«Мы идем торжественно выбрасывать сигареты. С этого момента я больше не курю электронки и не покупаю новые. Ну что ж, за здоровый образ жизни матери», – призналась звезда.

Муцениеце отметила, что у нее уже успела выработаться физическая привычка. Но ей пока тяжело, особенно за рулем автомобиля. Но девушка тщательно следит за своим здоровьем, поэтому пытается отказаться от всего вредного. Она активно занимается спортом и следит за питанием. В интервью Агата признавалась, что почти каждый день качает пресс и три раза в неделю занимается бегом. Поклонники не сомневаются в этом. Ведь в соцсетях звезда демонстрирует идеальную фигуру.

Ранее Агата Муцениеце рассказала, что ей придется вернуться в Латвию. Девушка призналась, что собирается туда в конце ноября. Кроме того, она возьмет с собой детей. Журналисты поинтересовались у их отца, актера Павла Прилучного. Он рассказал, что думает о планах экс-супруги.