Стала известна реакция Прилучного на отъезд его бывшей жены и детей в Латвию

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце собирается конце ноября в Латвию вместе со своими детьми. Павел Прилучный отреагировал на неожиданное решение своей бывшей супруги.

Выяснилось, что артист не знал о решении экс-супруги. Прилучный прочитал эту новость в СМИ.

«Нет, бывшая жена не обращалась ко мне с вопросами о выезде наших детей за границу. И насколько я знаю, без моего согласия Тимофей и Мия не смогут отправиться в Латвию, если ничего не поменялось в российском законодательстве», — цитирует Павла StarHit.

По закону, отец детей может запретить им выезд за границу, поскольку он не лишен родительских прав. Агате нужно получить согласие бывшего мужа и нотариально его заверить, чтобы отправиться с дочерью и сыном за границу.

Напомним, артистка вернется в Латвию, чтобы сделать паспорт своему сыну Тимофею и посетит своих родственников. Она собирается поехать туда на машине, на самолете у нее возможности нет. Это расстраивает звезду. Ведь раньше она могла долететь до дома за полтора часа, а теперь вынуждена провести 10 часов в дороге.

Оказалось, что у артистки до сих пор нет российского гражданства.