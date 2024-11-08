«Было вдохновением свыше»: певица Акула объяснила, почему дала дочери необычное имя

Певица Акула рассказала о родах и выборе необычного имени для дочери. Об этом сообщает Kp.ru.

6 ноября стало известно о рождении дочери у певицы Акулы [настоящее имя Оксана Почепа, — прим. ред.]. Девочку назвали Раей. По словам знаменитости, над именем они думали вместе с мужем.

«Имя Раиса было выбрано нами не случайно, оно как будто было вдохновением свыше, подобно многим нашим музыкальным произведениям. Игорь убежден, что имя Рая, как вы тоже верно заметили, несправедливо забыто», — объяснила она.

Почепа рассказала, что после родов ей показалось, будто дочь больше похожа на отца Игоря Бабаева, однако позже стала замечать свои черты лица у малышки.

«Когда мы впервые увидели доченьку, сложилось полнейшее ощущение, что я родила точную копию Игоря, волосы при рождении тоже были не мои — темные. Сейчас (через несколько дней) они посветлели, а черты лица частично от мамы, частично от папы — будем наблюдать дальше», — поделилась она.

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