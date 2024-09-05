«За все прости»: Павлиашвили публично извинился перед женой и показал кадры с венчания

«Иришка, моя любовь, женщина моей жизни, мать моих детей. С днем рождения тебя. За все тебе спасибо и нижайший поклон. И, конечно, за все прости...Если я когда-то тебя чем-то обижал, прости. Но больше было любви, счастья. Надеюсь, все еще впереди. Спасибо, что ты была, есть и будешь в моей жизни», — высказался музыкант.

Сосо Павлиашвили познакомился с женой в студии звукозаписи и в течение двух лет общался с ней по-дружески. Артист на 17 лет старше своей избранницы, однако, по его признанию, разница в возрасте никогда не ощущалась. Пара воспитывает двоих общих детей: 19-летнюю Елизавету и 16-летнюю Сандру.

Знаменитость сделал предложение Патлах в 2014 году во время концерта, а спустя шесть лет пара обвенчалась. Павлиашвили рассказывал в соцсетях, что они долго шли к этому событию.

Ранее мы писали, что Сосо Павлиашвили появился вместе с женой на красной дорожке «Новой волны».