«За все надо платить»: Ольга Шукшина заявила, что сестра Мария отстранилась от семьи и не помогает матери

Актриса Мария Шукшина отстранилась от семьи и никак не помогает своей материи Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом рассказала младшая дочь звезды фильма «Калина красная» Ольга Шукшина.

«Я, конечно, маму ограждаю. Обеспечиваю практически от и до в полном смысле этого слова. <…> Вот, собственно говоря, мы с мамой поменялись ролями. Она действительно у меня, как дитя на руках», — заявила она в беседе с Пятым каналом.

При этом Ольга не стала скрывать, что обижается на сестру Марию из-за судебной тяжбы по наследству их знаменитого отца, писателя Василия Шукшина. Женщина оспаривает передачу доли матери старшей сестре. Конфликт между родственницами длится уже около десяти лет.

Ольга подчеркнула, что Мария отказывается идти на контакт, поэтому договориться с ней невозможно.

«За все надо платить, поэтому, как говорится, я несу этот крест, хочу или не хочу. Я не задаю себе этого вопроса, потому что я верую, что так устроилось исторически, что мне надо быть с мамой, и мама это понимает», —заключила Шукшина.

Ранее Таганский районный суд перенес заседание по иску одной дочери актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной к другой на 29 октября. В результате знаменитая актриса попросила о консультации с психологом, так как чувствовала депрессию.