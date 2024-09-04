Лидия Федосеева-Шукшина почувствовала себя плохо и впала в депрессию после обмана дочери: суд отложил заседание

Таганский районный суд перенес заседание по иску одной дочери актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной к другой из-за наследства отца. Адвокат народной артистки Юлия Вербицкая также рассказала, что та плохо себя чувствует и впала в депрессию.

Подробности приводит газета «Известия».

Суд перенесли из-за отсутствия контакта между сторонами дела. Новое заседание состоится 29 октября.

Напомним, дочь актрисы Ольга оспаривает передачу доли матери сестре Марии. Адвокат утверждает, что актрису заставили подписать соглашение – документ передали в суд без ее ведома. Из-за обмана дочери она почувствовала себя плохо.

«В результате обращения Лидия, испуганная и в элегантном возрасте, попросила о консультации с психологом, так как чувствовала депрессию», - сообщила адвокат.

По ее словам, психолог установил склонность народной артистки к доверию. Федосеева-Шукшина зачастую не понимает суть подписываемых документов и доверяет дочери. Актриса намерена вернуть права на наследство, которых ее лишила дочь.

Об иске Ольги Шукшиной стало известно в феврале. Три заседания по делу уже были отложены.

В июле дочь народной артистки Мария рассказала, что мать чувствует себя «по возрасту» и говорит, что «еще поживем».