«За все надо платить»: названа истинная причина смерти 46-летнего Петра Кучеренко

Не так давно в жизни Дианы Гурцкой произошла трагедия. В конце мая ее супруг возвращался из командировки в Москву, однако во время перелета мужчине стало плохо. Несмотря на усилия пилотов и медицинских сотрудников, спасти Кучеренко не удалось. По предварительным данным, он скончался от разрыва аорты. В беседе с порталом Дни.ру близкий друг семьи прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Собеседник издания уверен: в этом браке Гурцкая была «счастливее нас всех». Петр очень трепетно относился к незрячей жене и «сдувал с нее пылинки». Мужчина считает, что смерть супруга стала для Дианы расплатой за годы счастья.

«Законы Вселенной таковы, что за все надо платить. Эта страшная потеря — расплата за любовь, заботу, в которых она столько лет купалась», — высказался друг семьи.

Также мужчина не отрицает, что пару могли сглазить, поскольку люди «не прощают чужого счастья».

Ранее стало известно, что происходит с певицей после внезапной смерти Кучеренко. Подробности смотрите в этой статье.