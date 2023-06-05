«Никто не знает, что может произойти»: что происходит с Дианой Гурцкая после смерти мужа

В конце мая общественность потрясла новость о неожиданной смерти мужа Дианы Гурцкая. Петр Кучеренко скончался в самолете по пути в Москву. Сообщалось, что ему стало плохо на борту, пилот запросил экстренную посадку в Волгограде, но аэропорт отказал, поэтому пришлось лететь до Минеральных Вод.

На прощании с чиновником присутствовали все его родные и друзья. Но все внимание, конечно, было приковано к вдове, для которой уход из жизни супруга стал серьезным ударом. Певица до сих пор не может справиться с горем и не выходит ни с кем на связь. Она не желает разговаривать даже со знакомыми, не то что с журналистами.

По информации издания kp.ru, артистку стараются поддерживать близкие. Ее родственница Светлана рассказывала, что рядом с Дианой постоянно находятся брат, его жена и сестры. Также не отходит от нее и 16-летний сын Константин. Он стал для Гурцкая причиной жить дальше. Правда, самому подростку тоже непросто справиться с утратой. В социальных сетях он писал, что в такие тяжелые времена нужно ценить каждый миг, проведенный с родными и любимыми. «Жизнь жестокая штука. Никто не знает, что может произойти…» - делился своими мыслями младший Кучеренко.

Отметим, что с Петром был в невероятно теплых отношениях и брат певицы. Он был для него не только супругом сестры, но и одним из лучших друзей. Роберт признался, что его сердце до сих пор разрывается от боли, и он отказывается прощаться с умершим.

Ранее стало известно, что справиться с уходом из жизни мужа не может и Екатерина Белоцерковская. Два года назад она похоронила Бориса Грачевского.