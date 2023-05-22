«За все было уплачено»: 23-летняя Евгения Медведева угодила в новый скандал

Евгения Медведева считается самой титулованной фигуристкой в мире отечественного спорта. Несмотря на то, что девушка прекратила соревновательную деятельность, преданные поклонники продолжают следить за ее успехами. Несколько лет назад двукратная чемпионка мира поделилась радостной новостью и сообщила, что стала студенткой МГУ. Однако спустя некоторое время фигуристка перестала рассказывать о своей учебе, а в новых интервью появились намеки на конфликт с образовательным учреждением. На днях Евгения впервые прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Как выяснилось, Медведева ушла из университета не по своей воле. Пресс-службе МГУ не понравился заголовок к одному интервью спортсменки, вот почему образовательное учреждение решило прекратить взаимоотношения с Евгенией.

«На меня наехал пресс-центр за желтушный заголовок к интервью. Решили не предоставлять мне материалы для учебы. Хотя я просила несколько месяцев, и за все было уплачено», — высказалась фигуристка.

После инцидента Медведева забрала свои документы из МГУ.

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