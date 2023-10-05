За вознаграждение: неизвестный на самокате вернул украденные вещи актеру Ершову

Актеру из «Уральских пельменей» Сергею Ершову вернули похищенный неделю назад рюкзак. Неизвестный на самокате и в капюшоне подъехал к звезде и бросил сумку со сценарием ему под ноги. О необычном инциденте сообщает ИА Регнум.

Напомним, что неделю назад артист пожаловался на вора, который украл у него вещи из салона автомобиля. 56-летний мужчина был в Екатеринбурге и припарковал свою машину. Он ушел на студию, а через несколько минут ему поступил звонок от сотрудников охраны. Им поступил сигнал, что авто пытались взломать. Когда актер прибежал к машине, то увидел разбитое стекло и заметил отсутствие сумки.

Знаменитость рассказал, что там были не только его документы, но и жены. Кроме того, в рюкзаке был ноутбук с материалами для нового сериала на канале СТС. Актер надеялся найти все это благодаря полиции, но шансы были небольшие.

Сергей рассказал о случившемся в соцсетях и обещал вознаграждение за найденные вещи. Через неделю неизвестный бросил к ногам артиста тот самый рюкзак.

«Мне вернули абсолютно все, что украли. Я подъехал к своему дому ночью, какой-то парень на самокате проезжал мимо и кинул рюкзак со всем содержимым мне под ноги», – сообщил актер.

Звезда не рассмотрел лица неизвестного, так как он был в капюшоне, а на улице было темно. Ершов предположил, что его нашли по прописке в паспорте. Возможно, сыграла роль громкая огласка истории. В любом случае мужчина был очень удивлен.

Несмотря на это, полицейские продолжают поиски вора. А актер предупредил автолюбителей, чтобы они не оставляли ценные вещи без присмотра.

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