«За волосы вытаскиваю себя»: Ида Галич раскрыла причину срывов на диете

Телеведущая и блогер Ида Галич рассказала о причине срывов на диете. Звезда соцсетей следит за фигурой и делится успехами с поклонниками. Но иногда и у нее происходят «срывы».

Знаменитость пожаловалась, что в сентябре после отдыха на даче набрал 3,5 кг. Но она возвращается к тренировкам дома, правильно питается и худеет. Ее больше беспокоит конец цикла, когда она с трудом заставляет себя быть дисциплинированной.

«Я ухожу в легкую депрессию, за волосы вытаскиваю себя на спорт, не пропускаю ни одной чипсинки и все время хочу соленую рыбу, молоко, которое я, в принципе, не часто пью, и печенье», — призналась Ида в соцсетях.

Галич отмечает, что не сидит на строгих диетах, но следит за питанием. Сохранять фигуру ей помогает отказ от алкоголя и сахара. Она также дала совет подписчикам.

«Я поняла, что если что-то и начинать новое, то лучше тогда, когда твое женское тело находится на подъеме — эмоциональном и физическом», – поделилась блогер.

Брюнетка подчеркнула, что занятия и новые привычки можно начинать не с понедельника, а прямо сегодня или в начале цикла.

Ранее мы писали о том, что Ида Галич озвучила главную мечту своего маленького сына. Он вдохновился рассказами звездной мамы и поделился, чего очень хочет.