«Часто спрашивает»: Ида Галич раскрыла главную мечту сына

Телеведущая и блогерша Ида Галич раскрыла главную мечту своего сына. В соцсетях она опубликовала видео, на котором ее наследник Лео рассказывает о том, как хотел бы поехать на Камчатку.

Недавно знаменитость вернулась в Москву после поездки на Камчатку. Она снимала на видео красоту природы и делилась своими невероятными эмоциями. Видимо, мальчика так вдохновили рассказы мамы, что теперь и у него появилась мечта посетить это место.

«Очень часто спрашивает о том, когда мы туда отправимся. Мой маленький путешественник!» — написала Галич в своем Telegram-канале и показала сына.

Мальчик на камеру рассказал, что готов отправиться в путешествии, и его ничего не пугает. А вот маму, по словам ребенка, пугает одно – ее может укачать. Ида удивилась, как сын вспомнил о том, что ее действительно укачало на корабле.

«А ты не боишься, что тебя укачает?» – спросила у Лео блогерша, на что он ответил отрицательно.

Наследник также сказал, что хочет поехать на Камчатку вдвоем с мамой, но можно позвать дедушку и бабушку. Про отца он говорить не стал.

Напомним, что в прошлом месяце Галич побывала в Азии со своим возлюбленным. Она снимала свои приключения и делилась впечатлениями в соцсетях.

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