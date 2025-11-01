«За винишком поделится с соседкой или подружкой»: Анна Asti не намерена рассказывать психотерапевтам о проблемах

Певица Анна Asti сообщила о негативном опыте работы с тремя психотерапевтами. Артистка больше не намерена делиться проблемами с незнакомыми специалистами.

«Был у меня опыт. Оба раза неудачный. Даже три раза пыталась. Не нравится мне история делиться секретами, не нравится, когда меня разбирают на кусочки и дают свое мнение, потому что очень мало квалифицированных психотерапевтов», - сказала певица и добавила, что не хотела обидеть представителей данной профессии.

«Когда тебе психотерапевт дает совет, что тебе делать, - это уже плохо. У меня так несколько раз случалось. Ты должен решать сам, разбираться сам. А если я могу разбираться сама, зачем мне психотерапевт», - рассуждает Анна Asti.

Она решила больше не рассказывать о проблемах психотерапевтам – исполнительница хита «Царица» считает, что личный разговор может стать объектом обсуждения.

«И рассказывать кому-то что-то, если это может выйти за какие-то рамки, или она за винишком поделится с соседкой или подружкой, и там не найдешь конца и края», - сказала певица в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

В сентябре сообщалось, что артистка получила травму ноги на концерте, но продолжила выступать.