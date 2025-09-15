Певица Анна Asti травмировалась во время концерта: что произошло

Певица Анна Asti рассказала, что получила травму во время одного из недавних концертов. Артистка подвернула ногу, но не стала уходить со сцены, а продолжила выступать.

Анна призналась, что неудачно прыгнула во время номера и приземлилась на ногу, которую у нее уже болела. Из-за неприятных ощущений певица даже растерялась и забыла слова песни. По ее словам, ей еле удалось сдержать слезы, так как боль была практически нестерпимой. Впрочем, прерывать выступление она отказалась.

Исполнительница заявила, что уже после концерта смотрела видео, которые сняли фанаты, чтобы узнать, заметна ли была ее хромота. И оказалось, что поклонники даже не обратили внимание на полученную артисткой травму.

«Значит, справилась», - резюмировала Анна.

Певица поблагодарила поклонников за поддержку и отдельно обратилась к членам своей команды. Она отметила, что без них не удалось бы провести шоу.

