«За то, что говорю, я несу ответственность»: Катя Лель оправдалась за ложь об инопланетянах на полиграфе

Певица Катя Лель прокомментировала результаты проверки на детекторе лжи. На МУЗ-ТВ выявили, что слова артистки о встрече с инопланетянами являются неправдой. Однако сама она с этим не согласна.

В личном блоге Катя опубликовала обращение к фанатам и СМИ, в котором рассказала, как все было на шоу на самом деле. По ее словам, изначально ее не предупреждали о полиграфе, но она решила подыграть, так как думала, что ведущий хочет хайпа. Вопросы же оказались серьезные, касавшиеся ее веры в сверхъестественное и дара исцеления.

В итоге детектор показал, что Лель никогда не видела пришельцев. Но она заверила, что не врала людям и готова отвечать за свои слова.

«Услышьте меня. За то, что говорю, я несу ответственность перед Богом и перед каждым, живущим на этой Земле. Все, что я говорю, это моя реальная жизнь. Хочется вам или нет, готовы вы к этой информации или не готовы, но это моя реальная жизнь. Мы ее не выбираем», - отметила Катя Лель.

Ранее певица Катя Лель заявила, что энергетические кураторы не подпускают к ней мужчин.