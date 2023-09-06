«За Таню обидно»: Прохор Шаляпин заговорил о покойной супруге после новостей о ее «возрождении»

Певец Прохор Шаляпин недавно пришел на премьеру фильма «Праздники» вместе с Еленой Королевой. В беседе с журналистами kp.ru артист рассказал, что переживает за родителей его покойной жены Татьяны Дэвис.

Женщина умерла в 2021 году, через месяц после свадьбы с Шаляпиным. Познакомились будущие супруги еще в 2020-м. Тогда миллионерша предложила исполнителю выступить на мероприятии в Монако.

Спустя два года после новостей о смерти Дэвис в Сети всплыла информация о том, что она жива и сейчас находится в Нижегородской области. К тому же, по слухам, она вовсе не миллионерша из Канады, а провинциальная актриса.

«Я очень переживаю, когда люди, в частности, Александра Рашель, начинают распускать слухи. Она заявила, что моя покойная возлюбленная, которая умерла два года назад, скрывается где-то в Нижегородской области, но это неправда», – пояснил певец.

Шаляпин отметил, что прежде всего переживает даже не за себя, а за родителей Татьяны, с которыми он регулярно созванивается.

«Мы на связи каждый день. Зачем это делать, если бы человек был жив?» – цитирует Прохора kp.ru.

В подтверждение своих слов артист выложил кадры с кладбища, где находится урна с прахом его покойной супруги.

«Мне обидно за Таню. Пусть меня хоронят и оскорбляют. Я все это вытерплю. А Таня так хотела жить», – подчеркнул Шаляпин.

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