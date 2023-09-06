«Эффект микояновской колбасы»: стилист Васильев объяснил, почему на него обиделась Лолита

Александр Васильев рассказал об обиде Лолиты из-за критики ее стиля, об этом сообщает The Voice.

Как признался историк моды, певица сильно обиделась на него после того, как он подчеркнул ее вес и любовь к обтягивающим платьям. Стиль исполнительницы он назвал слишком вульгарным.

«Я считаю, что между женщиной и ее платьем должна быть дистанция. А она была в теле и очень любила себя обтягивать. Это создавало эффект микояновской колбасы. И я говорю, что не надо себя обтягивать, если ты не уверена в красоте собственной талии. Конечно, это ее обидело», — рассказал Васильев.

Впрочем, экс-ведущий «Модного приговора» заявил, что Лолита позже прислушалась к его критике и сменила стиль.

«Но с тех пор она реально очень сильно похудела, и перестала носить обтягивающие вещи. Совет пошел», — рассказал стилист.

При этом и сам Васильев не раз подвергался критике со стороны звездных коллег. Так, Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) называл его «турецким диваном» из-за любви к пестрым вещам.

«С одной стороны, говорят: "Какой плохой Максим Галкин*, живет, понимаете, в Израиле и гастролирует". Но когда он говорит про Васильева, что он — турецкий диван, тут он хороший становится. Вы уж решите, когда он хороший, а когда плохой», — заявил Васильев.

Ранее мы писали о том, что историк моды Александр Васильев защитил уехавших из России звезд. Он призвал беречь его, Нетребко и Чулпан Хаматову.

*признан иностранным агентом на территории РФ.