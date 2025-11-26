«За своих порву любого»: чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина рассказала о семье

Чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина впервые рассказала, почему решила выгнать из дома своего сына вместе с его семьей. В разговоре с mk.ru спортсменка также поделилась, как ей живется в роли бабашки. Ее наследник год назад стал отцом.

Напомним, что сама Рогозина только три года назад родила дочь Анастасию. В семье также случилась и трагедия — скончался отец девочки, супруг Натальи.

«Когда узнала, что стану бабушкой, сначала испугалась — все-таки я сама еще молодая мама, три года дочке. А потом думаю: "Если бог дал — надо брать". Поэтому я рада, что наше поколение Рагозиных продолжается. И мы все рядом, все общаемся, поддерживаем друг друга», — рассказала чемпионка мира.

Однако после прибавления в семье, Рогозина решила, что ее сыну Ивану пора учиться жить самостоятельно и выгнала его из дома вместе с семьей. Но потом они снова вернулись.

«Просто я хотела, чтобы они сами почувствовали, что такое жизнь, но они таки не успели это почувствовать, потому что мама — чемпионка мира по боксу: за свою семью порву любого. Так что сейчас они живут рядом», — добавила спортсменка.

