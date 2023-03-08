За спиной у жены: стало известно, с кем давно встречается 60-летний Григорий Лепс

Певец Григорий Лепс после громкого развода с танцовщицей Анной Шаплыковой старается не рассказывать о личной жизни. Но в одном из интервью 60-летний артист заявил, что встречается с девушкой, которая на 30 лет его моложе! Звезда не раскрыл личность избранницы, но журналистам удалось ее рассекретить.

Напомним, что исполнитель развелся с бывшей супругой в декабре 2021 года. По слухам, именно она стала инициатором разрыва, а мужчина до последнего мечтал сохранить семью. Друзья музыканта в беседе с kp.ru признались, что Шаплыкова просто устала от похождений Григория. Ему приписывали романы с актрисой Яной Кошкиной и бывшей женой футболиста Андрея Аршавина, Юлией Барановской.

Несмотря на многочисленные слухи, развод прошел мирно и без скандалов. Певец отдал Анне с детьми квартиру в центре столицы, загородный дом и продолжает им финансово помогать. Недавно в интервью звезда проговорился о новой женщине.

«Я уже старый, но есть одна женщина... Очень хорошая женщина, очень красивая женщина, я ей предан, я ею восхищаюсь, она настоящая женщина. Немножко моложе меня, так, лет на 30», – поделился артист.

Лепс не стал называть имя девушки, но близкие музыканта его выдали. По их словам, у знаменитости на данный момент нет серьезных отношений, но он периодически встречается с 26-летней моделью Елизаветой Ридель. Фото с красавицей даже есть в личном микроблоге артиста. А она сама часто пересекается с ним на мероприятиях, как ведущая одного из модных каналов.

«С Лизой Гриша встречается давно. Их роман начался, когда Лепс еще был женат. Он финансово помогает ей», – рассказал kp.ru один из приятелей певца.

Елизавета пишет о себе в соцсетях, что является экспертом в области ресторанного бизнеса. Она родилась во Владивостоке, училась в Дальневосточном федеральном университете на факультете «Управление персоналом». За ее спиной учеба в Йельском университете, который находится в США.

«Таких Елизавет у Гриши много. Думаю, Лепс просто хочет привлечь внимание бывшей жены. Вокруг него всегда крутилось много красивых женщин, но он был однолюбом. И я уверен, что в конце концов они с Анной снова будут жить под одной крышей», – высказался продюсер Евгений Морозов.

Ранее мы писали о том, как Григорий Лепс прокомментировал сделанные им пластические операции.