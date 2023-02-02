За спиной у Романа Костомарова: известный мужчина сделал предложение Оксане Домниной

Вот уже несколько недель фигурист Роман Костомаров находится в больнице. Поклонники и друзья очень переживают за здоровье спортсмена, а его жена Оксана Домнина навещает мужа и надеется с помощью любви вытащить его из лап коварной болезни. Оказалось, что другой мужчина уделяет супруге знаменитости повышенное внимание.

В Сети появился отрывок из финального выпуска популярного шоу «Ледниковый период», который снимали еще до болезни Костомарова. На кадрах известный актер Марат Башаров делает жене фигуриста заманчивое предложение.

Напомним, что Оксана Домнина каталась с Башаровым в паре. Она обучала его и направляла в нужное русло. Теперь он готов помочь ей с актерской карьерой. Мужчина считает, что блондинка прекрасно смотрится на экране и очень талантлива.

«Теперь я ее буду всему учить!» – говорит Марат.

Ранее мы писали о том, за какие деньги Роман Костомаров заработал ампутацию пальцев на руках. Известно, что олимпийский чемпион в новогодние праздники проехал около 40 мероприятий. Если бы такой нагрузки не было, вполне возможно, что фигурист избежал бы госпитализации.