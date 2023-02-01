162 тысячи за спектакль: за какие деньги Костомаров заработал ампутацию пальцев на руках

Олимпийский чемпион Роман Костомаров в новогодние праздники проехал около 40 мероприятий. Если бы такой нагрузки не было, вполне возможно, что фигурист избежал госпитализации.

Костомаров участвовал в «Ледниковом периоде», а также в шоу «Волшебник в Стране Оз» и «Щелкунчик и Мышиный Король». Такой нагрузки, как у Костомарова, нет ни у кого из действующих фигуристов.

Согласно контрактам, стоимость одного спектакля с Костомаровым в 2022 году составляла 162 тыс. рублей. Год назад она была ниже – 130 тыс.

Как пишет «Спорт экспресс», указанные суммы весьма внушительные. По условиям договора, Костомаров должен выступать и в 2023 году.

1 февраля стало известно, что спортсмену, скорее всего, ампутируют пальцы на руках. Врачи стараются сохранить ноги, но шанс на излечение невысок.