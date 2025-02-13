«За сорок минут спустил 35 тысяч долларов»: звезда «Кадетства» рассказал, как Александр Абдулов проигрывал в казино

Актер Георгий Мартиросьян, известный по сериалу «Кадетство», рассказал об увлечении артиста Александра Абдулова играми в казино. Однажды за 40 минут тот спустил 35 тыс. долларов.

Подробности сообщила «Жизнь».

По словам 77-летнего актера, он не раз был с Абдуловым во время игры и видел, как в этот момент в артисте «просыпался сумасшедший азарт». Мартиросьян вспомнил: когда коллега снимался у итальянцев, то получил гонорар 25 тыс. долларов, но все деньги оставил в казино.

«Однажды сидели на Арбате, ему фартило, и он выиграл 35 тысяч долларов. Всю ночь играл… Утром он за сорок минут спустил эти 35 тысяч. Начал увеличивать ставки и все проиграл. Попросил, чтобы я из его машины еще три тысячи долларов принес. И он эту «трешку» в момент профукал», - поделился Мартиросьян в интервью Юлии Ягафаровой для шоу «PRO Жизнь».

Актер говорит, что «в человека словно бес вселялся». На призывы остановиться Абдулов не реагировал.

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