«Не орали»: менеджер раскрыл реакцию Пугачевой и Галкина* на проигрыши крупных сумм в казино

Певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) – игроманы со стажем. О том, как пара посещала элитное казино в Москве, рассказал менеджер заведения, которое работало в «нулевые», пока не было запрещено законом.

Эмиль Музаффаров заявил, что встречал пару в казино на Арбате. Вход в их заведение стоил 2 тыс. долларов.

«Алла Борисовна Пугачева и Максим Галкин* были клиентами нашего казино, приезжали вместе…», - поделился он.

По словам менеджера, многие думали, что взрослая певица и молодой в те годы юморист сошлись на почве игры и азарта – вечерами пара проводила время в разных казино. Они могли проигрывать крупные суммы – но даже в таком случае никогда не привозили деньги сами.

«… Проигрыши исчислялись такими суммами, как миллион долларов. Один раз был у кассы, когда от Пугачевой и Максима* привозили деньги отдавать, они лично деньги не возили», - сообщил менеджер казино сайту kp.ru.

На выигрыши и проигрыши пара реагировала спокойно: не было ни шума, ни криков, ни упреков в адрес крупье.

«Они никогда не отмечали – приходили тихо, уходили тихо и спокойно, очень хладнокровные. Никогда не шумели в отличии от других игроков – не орали и не кидались на крупье, когда проигрывали», - поделился источник.

Ранее мы писали, что Пугачева не поздравила супруга с 47-летием в соцсетях. До этого певица публиковала посты о муже, но только не в важный для него день.

*признан иноагентом на территории РФ